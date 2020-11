Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple finde am morgigen Dienstag (10. November) am 19 Uhr ein weiteres Special Event statt. Es sei bereits das dritte Mal in drei Monaten, dass der Tech-Konzern bei einer digitalen Veranstaltung neue Produkte vorstelle - aber nicht der einzige Termin, den Apple-Fans und -Investoren in dieser Woche auf dem Schirm haben sollten."One more thing" habe Apple in der Einladung für das Event in der Vorwoche geteasert. Was genau der Tech-Konzern nach neuen iPads und Apple Watches im September und neuen iPhones im Oktober diesmal präsentieren werde, sei wie immer nicht verraten worden. Doch Branchenexperten seien sich so gut wie sicher, dass am Dienstag neue Macs und MacBooks vorgestellt werden sollten.Das Besondere: Die neuen Rechner sollten erstmals mit Prozessoren ausgestattet sein, die Apple selbst entwickelt habe und auf der ARM-Architektur aufgebaut seien. Bisher habe Apple bei Macs und MacBooks auf Chips von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC) gesetzt. In seinen Smartphones und Tablets setze der Tech-Konzern derweil schon seit Längerem auf die hauseigenen Chips.Wegen der Corona-Pandemie werde auch dieses Special Event als virtuelle Veranstaltung stattfinden und als Livestream übertragen. Neben den neuen Rechnern könnte Apple bei der Gelegenheit auch weiteres Zubehör wie einen Over-Ear-Kopfhörer vorstellen.Seit Jahresanfang habe die Aktie allerdings bereits über 60 Prozent zugelegt und damit deutlich besser performt als der Gesamtmarkt. DER AKTIONÄR ist optimistisch, dass es auf lange Sicht weiter nach oben geht. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link