Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple trotze den globalen Problemen der Elektronik-Branche mit einem weiteren Mega-Quartal. Der iPhone-Konzern habe den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,2 Milliarden Dollar (92,5 Milliarden Euro) gesteigert. Unterm Strich sei ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Konzernkassen geblieben. Das seien knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen.Besonders stark sei das Wachstum im Service-Bereich gewesen, in dem das Geschäft etwa mit Speicherdiensten, der App-Plattform, aber auch Musik- und Videostreaming gebündelt sei. Der Umsatz der Sparte sei um gut 17 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar gewachsen.Beim wichtigsten Apple-Produkt, dem iPhone, hätten die Erlöse um 5,4 Prozent auf knapp 50,6 Milliarden Dollar zugelegt. Freude hätten dem Konzern auch die Mac-Computer mit einem Umsatzplus von 14,6 Prozent auf gut 10,4 Milliarden Dollar gemacht. Der globale PC-Markt sei in dem Quartal dagegen nach Berechnungen der Analysefirma IDC um rund fünf Prozent geschrumpft. Die Elektronik-Industrie habe insgesamt mit Chip-Engpässen und anderen Problemen in den Lieferketten zu kämpfen.Apple habe deutlich die Erwartungen von Analysten unter anderem beim Konzernumsatz sowie im iPhone- und Mac-Geschäft übertroffen. Das Programm zum Aktienrückkauf werde nun um weitere 90 Milliarden Dollar ausgebaut. Der Kurs der Apple-Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um gut ein Prozent zugelegt.Es bleibe dabei: "Der Aktionär" sehe Apple gut gerüstet, um auch in turbulenteren Zeiten zu bestehen und Anlegern attraktive Renditechancen zu bieten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: