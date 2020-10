Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Frage, ob die großen Tech-Konzerne zu viel Marktmacht besitzen und dies ausnutzen würden, beschäftige zahlreiche Instanzen in verschiedenen Ländern. Im Falle von Apple sei nun eine weitere Klage vor einem Bundesgericht im kalifornischen San Jose dazugekommen. Es gehe dabei um das Gaming-Abo "Apple Arcade".Wettbewerber seien bei "Apple Arcade" außen vor, was zu höheren Preisen und einer geringeren Auswahl für die Abonnenten des Dienstes führe, heiße es in der Klageschrift, die am Donnerstag eingereicht worden sei.Mit einem "Apple Arcade"-Abo könnten die Nutzer Spiele aus dem App Store laden und auf verschiedenen Apple-Geräten beliebig oft und lange spielen. Spiele von anderen großen Mobile-Gaming-Entwicklern wie Microsoft oder Facebook seien allerdings nicht verfügbar.Es sei nicht das erste Mal, dass Apple eine Monopolstellung oder wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen werde. Auch über den Zugang zum App Store gebe es immer wieder Zwist mit Drittanbietern. Die Anleger würden sich davon bislang aner nicht aus der Ruhe bringen lassen.Kurzfristig ist an der Börse das Apple-Event am Dienstag (13. Oktober) das beherrschende Thema. Dabei dürften das iPhone 12 offiziell präsentiert werden. Dank größeren technischen und optischen Neuerungen würden Experten mit einer hohen Nachfrage nach den neuen Geräten rechnen, was sich auch positiv auf die Apple-Aktie auswirken könnte. "Der Aktionär" bestätige daher die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)