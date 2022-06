XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,78 EUR -0,96% (09.06.2022, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,96 USD -0,50% (08.06.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zweifelt Insidern zufolge an einem Anstieg der iPhone-Verkaufszahlen im laufenden Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe seine Zulieferer auf die Produktion von rund 220 Mio. der Smartphones eingestellt, was ungefähr dem Vorjahresniveau entspreche, habe Bloomberg berichtet. Am Markt werde bislang mit rund 240 Mio. Stück gerechnet.Anleger hätten besonnen reagiert. Schließlich habe Apple-Chef Tim Cook die Anleger bereits auf einen kräftigen Geschäftsrückschlag im laufenden Quartal eingestimmt, vor allem wegen der Corona-Lockdowns in Shanghai. Hinzu komme der Stopp des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.Indes sehe Dan Ives, Apple-Experte bei Wedbush Securities, bereits jetzt eine "klare Verbesserung" der Lieferketten-Problematik. Die Situation in Asien hätte sich zuletzt deutlich entspannt, was laut Ives ein gutes Vorzeichen für das bald beginnende zweite Halbjahr sei. Zudem sei ein Ende des marktweiten Abverkaufs von Technologieaktien überfällig und die schlechten Nachrichten seien hinreichend eingepreist. Bald werde der Markt wieder unterscheiden, sei Ives überzeugt, und zwar zwischen den "haves and the have nots". Also denjenigen, die mit attraktiven Produkten profitabel wirtschaften würden, und denjenigen, denen das nicht gelinge. Zu welcher Gruppe Ives Apple zählt, dürfte klar sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2022)