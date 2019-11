Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Was werde der neue iPhone-Nachfolger? Diese Frage würden sich Tech-Experten schon seit Jahren stellen. Ein großer Anwärter dafür würden sogenannte Augmented Reality (AR)-Geräte gelten. Laut neusten Berichten von "The Information" sollten diese allerdings erst ab 2022 bei Apple erscheinen. Der Haken dabei: In Expertenkreisen habe man lange Zeit mit einem Release-Datum von 2020 gerechnet. Zeit, die im harten Wettbewerb kostbar sei.Todd Haselton, einer der profiliertesten Tech-Experten, der regelmäßig für den Nachrichtensender CNBC schreibe, sei ebenfalls der Meinung, dass AR-Brillen das "nächste große Ding werden". Alle großen Tech-Firmen würden bereits an Produkten arbeiten, die man jeden Tag herumtrage, und die letztendlich ein Smartphone überflüssig machen würden. Noch seien diese Geräte laut Haselton zu groß und unhandlich, doch das könnte sich schon bald ändern.Denn unter den großen Tech-Giganten sei ein regelrechter Kampf entfacht. Snap, Google, Amazon, Microsoft und Facebook mit der Tochter Oculus würden alle mit Hochdruck daran arbeiten, den Computer auf die Nase zu bringen.Auch Apple möchte hier mitreden. Auf der iOS-Plattform könnten bereits tausende von Augmented Reality Apps abgespielt werden. Ziel sei es, die Anzahl dieser Apps in den kommenden Jahren rapide zu steigern.Apple-CEO Tim Cook gelte schon lange als großer Verfechter von AR. Dabei nehme er kein Blatt vor den Mund, wenn er von einem Potenzial in iPhone-Umfang spreche. Noch halte der Konzern sich mit genaueren Informationen und Plänen bedeckt - Anleger könnten jedoch davon ausgehen, dass hierzu in den kommenden Monaten noch mehr Details an die Öffentlichkeit geraten würden.Schaue man sich die aktuelle Apple-Rally an, so komme man aus dem Staunen kaum mehr raus. Selbst ein Sexismus-Vorwurf in Bezug auf die neue Apple-Card könne die Bullen nicht bremsen. Daher dürfte auch die Verspätung bei den AR-Gadgets nicht die Laune der Anleger verderben. Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Eine kleine Korrektur sei jedoch nach dem steilen Kursanstieg überfällig.Für Langfrist-Investoren gibt es jedoch keinen Grund, die Reißleine zu ziehen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2019)