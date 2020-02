Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Rund 5,7 Prozent halte der Starinvestor Warren Buffett über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an Apple. In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre habe das Orakel aus Omaha erneut seine Bewunderung für den iPhone-Produzenten ausgedrückt und davon gesprochen, dass Apple wahrscheinlich das beste Unternehmen sei, das er kenne.Zum Ende des letzten Jahres sei Berkshire Hathaway im Besitz von rund 245 Millionen Apple-Aktien im Wert von rund 72 Milliarden US-Dollar gewesen. Buffett sei erstmals vor knapp vier Jahren beim Tech-Konzern aus Cupertino eingestiegen und habe seine Position über die Jahre sukzessive ausgebaut. Immer wieder habe Buffett in Interviews seine Begeisterung für die Marke Apple gezeigt. Vor allem das iPhone sei ein Produkt mit enorm hoher Anziehungskraft und trage hauptsächlich zur starken Kundenbindung bei.Mit seinem Einstieg habe Buffett zudem erneut ein glückliches Händchen bewiesen. Lange Zeit habe er Technologiewerte - bis auf wenige Ausnahmen wie IBM - gemieden. Begründet habe Buffett dies mit einer seiner wichtigsten Regeln: "Kaufe nur, was du auch wirklich verstehst."Während Buffett über die Jahre immer wieder größere Engagements bei Einzelwerten eingegangen sei, scheine bei Apple etwas grundlegend anders zu sein. In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC habe Buffett deutlich gemacht, dass er Apple mittlerweile als dritten Geschäftsbereich neben dem Eisenbahn- und dem Versicherungsgeschäft betrachte. Gleichzeitig habe er betont, dass er Apple nicht länger als Technologie-Unternehmen, sondern vielmehr als ein Konsumgüter-Unternehmen betrachte.Trotz aller Lobeshymnen habe zu Beginn der Handelswoche die Sorge rund um das Coronavirus auf dem Kurs der Aktie gelastet. Obwohl Apple auf seiner Webseite zuletzt bekannt gegeben habe, 29 der 42 Apple-Läden wiedereröffnet zu haben, sei die Aktie am Montag um rund vier Prozent abgestürzt. Die Schweizer Großbank UBS gehe indes davon aus, dass die Coronavirus-Epidemie den Smartphone-Absatz auch im Februar weiter stark belasten werde. Mit Blick auf 2021 gebe es aber noch keinen Grund, vorsichtiger zu werden, habe ein Analyst am Montag geschrieben.Eine schärfere Korrektur bei der Apple-Aktie sei nach dem starken Kursanstieg des vergangenen Jahres längst überfällig gewesen. Kurzzeitig sei sogar die 300-Dollar-Marke unterschritten worden. Die nächste wichtigste Unterstützung liege im Bereich der 90-Tage-Linie bei 283,70 Dollar. Wer jedoch wie Buffett extrem langfristig denke, der bleibe auch bei größeren Kursschwankungen gelassen. Vielmehr bieten solche kurzfristigen Schwächephasen auch immer wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: