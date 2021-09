Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple stelle am Dienstag neue Produkte vor - aller Voraussicht nach auch die nächste Generation des iPhones sowie neue AirPods-Kopfhörer und ein neues Modell der Apple Watchs. Ehe sich der Fokus auf die Hardware-Neuheiten richten könne, müsse allerdings noch eine Sicherheitslücke im der bestehenden Software geschlossen werden.Das erwartete iPhone 13 werde äußerlich weitgehend das Design der aktuellen Reihe beibehalten, habe der Finanzdienst Bloomberg vor dem Online-Event am heutigen Dienstagabend ab 19 Uhr deutscher Zeit berichtet. Die Aussparung für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung am oberen Bildschirmrand solle aber kleiner werden, habe es geheißen. Das teurere Pro-Modell werde auch erstmals eine Version mit einem Terabyte Speicherkapazität bekommen, habe der bekannte Branchenanalyst Ming-Chi Kuo prognostiziert.Er gehe davon aus, dass Apple vorerst die heutige Struktur der Modellpalette mit dem Basis-iPhone, einer kleineren Mini-Version sowie zwei Pro-Geräten in verschiedenen Größen beibehalte. In den vergangenen Monaten sei spekuliert worden, der Konzern könne das iPhone Mini einstellen, da seine Verkaufszahlen unter den Erwartungen geblieben seien. Wie gewohnt sollten die neuen iPhones schnellere Chips - und die Pro-Modelle auch eine verbesserte Display-Technologie bekommen, habe "Bloomberg" geschrieben.Flankiert werden könnte die erwartete iPhone-Premiere von einem neuen Modell der Apple Watch. Laut Medienberichten stehe dabei die größte Design-Änderung seit der Markteinführung im Frühjahr 2015 an. Die Watch solle demnach einen flacheren Bildschirm und kantigere Ränder statt der bisher stark abgerundeten Ecken bekommen.Die Displays der Uhren sollten auch zum zweiten Mal etwas größer werden. Mit 41 und 45 Millimetern Diagonale solle jeweils ein Millimeter hinzukommen, wie Bloomberg berichtet habe. Wegen inzwischen überwundener Produktionsprobleme werde das neue Watch-Modell allerdings erst später als geplant im September in die Massenfertigung gehen, habe Ming-Chi Kuo geschrieben. Die Rede sei auch von einer neuen Generation der populären AirPods-Ohrhörer, die im Herbst auf den Markt kommen solle.Apple habe Software-Updates veröffentlicht, die die Sicherheitslücke schließen würden. Damit der Schutz greife, müssten die Aktualisierungen von den Nutzern installiert werden. Die Schwachstelle sei nach Einschätzung von Citizen Lab mindestens seit Februar 2021 ausgenutzt worden.Apple Watch und AirPods hätten sich in den vergangenen Jahren zu wahren Kassenschlagern für den Tech-Konzern entwickelt, das iPhone sei es seit jeher. Die Vorfreude der Apple-Fans im Vorfeld der Präsentation am Abend sei groß und auch die Aktionäre dürften das Event mit Spannung verfolgen.Die Kaufempfehlung des "Aktionär" für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.09.2021)Mit Material von dpa-AFX