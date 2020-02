XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

275,35 EUR -6,82% (24.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

298,18 USD -4,75% (24.02.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Verkäufer dominieren das Kursgeschehen - ChartanalyseBereits im Januar begann der Bullenmarkt in der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ab ca. 320 USD zu stottern, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Den Käufern sei es immer schwerer gefallen, neue Hochs zu erreichen und diese zu halten. Gestern habe sich die Anspannung dann nach unten entladen und die Range zwischen ca. 327,85 USD und 304,88 USD sei bärisch verlassen worden. Verwundern könne dies jedoch nicht, denn schließlich sei die Apple-Aktie in den vergangenen Monaten extrem gut gelaufen.Kurzfristig würden in der Apple-Aktie die Verkäufer das Kursgeschehen dominieren. Zwar könnte es heute einige Erholungsbemühungen geben, der Preisbereich der alten Range fungiere jetzt jedoch als Widerstand. Es bestehe das Risiko, diese Zone für Verkäufe zu nutzen und so die laufende Korrektur voranzutreiben. Im Rahmen dieser könnte es zu Abgaben auf 280/78 USD oder sogar bis in den Bereich des EMA 200 kommen. Gänzlich abschreiben sollte man die Käufer aber nicht, da der Trend mittelfristig immer noch aufwärts gerichtet sei. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:278,95 EUR +1,33% (25.02.2020, 08:37)