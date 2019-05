Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,58 EUR +0,05% (27.05.2019, 18:14)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,70 Euro -0,72% (27.05.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,97 USD -0,38% (24.05.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die vergangenen Wochen hätten gezeigt: Ausgestanden sei der Handelsstreit noch lange nicht. Der Druck auf die weltweiten Aktienmärkte bleibe entsprechend hoch. Auch die Aktien von Apple hätten ordentlich Federn gelassen. Die Befürchtung: China könnte an Apple Vergeltung üben. Jetzt erhalte der US-Konzern überraschenden Zuspruch aus China.Ausgerechnet Huawei-CEO, Ren Zhengfei, habe sich kritisch zu der Möglichkeit geäußert, dass China als Vergeltung den US-Konkurrenten Apple ins Visier nehmen könnte. Huawei sei vor einer Woche von der US-Regierung auf eine schwarze Liste gesetzt worden, welche es US-Firmen verbiete, mit dem Telekommunikations-Konzern Geschäfte zu machen."Das wird erstens nicht passieren. Und wenn es doch passieren sollte, werde ich der erste sein, der dagegen protestiert", habe Ren Zhengfei gesagt. Apple sei für ihn ein Lehrer, der in Führung sei. "Warum würde ich als Schüler gegen meinen Lehrer vorgehen? Niemals", habe er gesagt. Huawei habe jüngst Apple vom zweiten Platz in der Rangliste der größten Smartphone-Anbieter nach verkauften Stückzahlen verdrängt.Komme es zum Apple-Vergeltungsschlag, könnte es den iPhone-Konzern hart treffen. Ein Goldman Sachs-Analyst schätze, dass der Umsatz in diesem Fall um bis zu 30 Prozent einbrechen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.