Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

206,70 Euro +0,41% (10.10.2019, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

206,00 Euro -0,46% (10.10.2019, 11:37)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

227,03 USD (09.10.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die iPhone-Zahlen würden schwächeln und Apple setze verstärkt auf das Services-Geschäft. Doch aktuell sei der Tech-Gigant noch immer ein Gerätehersteller - und an der Hardware-Front solle Apple laut Analysten 2020 richtig loslegen.Analyst Ming-Chi Kuo rechne damit, dass Apple in der ersten Hälfte des nächsten Jahres gleich mehrere neue Geräte veröffentlichen wolle. Bereits vor wenigen Tagen habe Kuo Spekulationen um ein neues iPhone SE angestoßen.In einer Studie vom Mittwoch habe der stets gut informierte Apple-Analyst gesagt, dass Apple an einer Augmented Reality Brille arbeite, die im ersten Halbjahr 2020 erscheinen solle. Weit hergeholt sei diese Vermutung nicht, denn bereits seit ein paar Jahren investiere Apple in AR-Software, die bereits heute über die Kameras von iPhones und iPads genutzt werden könne. Zudem hätten Dataminer im iOS 13 erste Hinweise zur Entwicklung an einer AR-Brille gefunden.Es bleibe abzuwarten, welchen Umfang die AR-Brille habe - aber eines sei klar: Mehr Hardware bedeute mehr Angriffspunkte für Services wie Apple TV, Apple Arcade oder Apple News. Doch auch ohne die darübergelegten Software-Abos mache sich das Hardware-Geschäft gut, wie die Q3-Zahlen eindrucksvoll zeigen würden.Besonders herausragende seien aber die Wearables wie die Apple Watch oder die AirPods gewesen. Sie hätten ihr Wachstum auf über 50 Prozent beschleunigt. Nehme man hier die Erlöse der vergangenen zwölf Monate zusammen, sei allein das Apple-Wearables-Segment umsatzstärker als 60 Prozent der Fortune 500-Firmen.Die Apple-Aktie befindet sich aktuell in einem stabilen Aufwärtstrend, dem langfristig orientierte Anleger weiterhin folgen sollten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Großes Risiko bleibe eine Eskalation im Handelsstreit - Rückschlagsrisiko rund 20 Prozent. Würden sich die USA und China jedoch Richtung Einigung bewegen, werde die Apple-Aktie schnell nochmal ein neues Allzeithoch sehen. (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link