Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

203,55 EUR +0,30% (12.09.2019, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

204,15 EUR +1,44% (12.09.2019, 10:02)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

223,59 USD +3,18% (11.09.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Rund 3,5% habe die Apple-Aktie am Mittwoch im US-Handel zugelegt. Dabei habe die Keynote vom Dienstagabend eher gemischte Gefühlen hervorgerufen. Anleger und Analysten seien jedoch begeistert, dass der US-Konzern sich trotz des Handelsstreits jetzt einen Preiskampf liefere. So sei das iPhone 11 trotz der neuen Features 50 USD günstiger als das vergleichbare iPhone XR bei seiner Einführung vor einem Jahr. Bei TV+ und Arcade könne man bei den monatlich verlangten 4,99 USD gar von einem Kampfpreis sprechen.Apple könnte damit in Q3 und Q4 mehr iPhones verkaufen als im vergangenen Jahr. Ob sich dies auch positiv auf die Aktie niederschlagen werde, bleibe abzuwarten. Langfristig sei angesichts des Services-Geschäft eine größere iPhone-Basis viel wert - doch kurzfristig könnten die sinkenden Bruttomargen die Anleger verschrecken. Hier gelte zu Bedenken, dass Apple womöglich auch bald Strafzölle auf iPhone-Importe aus China zahlen müsse, die ebenfalls auf die Marge drücken würden. Langfristig orientierte Anleger würden aber auf jeden Fall investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: