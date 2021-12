Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,92 EUR -0,30% (23.12.2021, 09:36)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,84 EUR +0,78% (23.12.2021, 09:22)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,64 USD +1,53% (22.12.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Lieferzeiten beim iPhone hätten sich deutlich verbessert. Dennoch könnte Apple im Weihnachtsquartal durch die Lieferengpässe kräftigere Einbußen erleiden als anfangs erwartet. Für Aktionäre des US-Konzerns sei dies allerdings nur ein kurzfristiges Problem.Gene Munster von Loup Ventures habe darauf hingeweisen, dass in den vier Wochen zwischen Black Friday und dem 21. Dezember nur ein begrenztes Angebot an Apple-Produkten sofort verfügbar gewesen sei.Die aktuellen Daten aus sechs Ländern würden den Analysten zum Schluss kommen lassen, dass die Lieferkettenprobleme negative Auswirkungen auf die Umsätze i.H.v. 10 Mrd. USD hätten. Apple selbst habe nur mit 8 Mrd. USD gerechnet. Bei den 118 Mrd. USD, die der Analystenkonsens im Weihnachtsquartal erwarte, würden 2 Mrd. USD aber nicht einmal ein Delta von 2% ausmachen.Laut Munster dürften die Umsatzeinbußen zudem auf die längerfristige Umsatzentwicklung keine Auswirkungen haben. Denn mittlerweile seien die Lieferzeiten für das iPhone im Durchschnitt auf nur einen Tag geschrumpft. Und selbst, wenn die Verkäufe nach dem 15. Dezember wohl erst im kommenden Quartal bilanziert würden, sollte das Q2 (bis Ende März) die aktuellen Lieferkettenprobleme auffangen.Die Gefahr bestehe, dass Apple die Erwartungen im laufenden Quartal nicht erfüllen könne. "Der Aktionär" bleibe langfristig dennoch bullish für die Apple-Aktie, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link