Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,22 EUR +0,59% (30.05.2022, 13:48)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,08 EUR +1,14% (30.05.2022, 13:31)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,64 USD +4,08% (27.05.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

86598



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für den US-Aktienmarkt sei das Jahr 2022 bislang eines der schwächsten aller Zeiten gewesen. Im von Rezessionsangst und Lieferkettenproblemen geprägten Umfeld habe dabei auch die Apple-Aktie deutlich nachgegeben. Für die Analysten der UBS sei sie aber trotzdem einer der Favoriten für den weiteren Jahresverlauf.Das Ergebnis sei eine Liste mit zehn Top-Picks für den weiteren Jahresverlauf, die CNBC vorliege. Neben Zins-Profiteur Bank of America und dem Energiekonzern Cheniere Energy, dem eine rasant steigende Nachfrage nach Erdgas in die Karten spiele, hätten es auch einige Titel aus dem gebeutelten Tech-Sektor auf die Favoritenliste geschafft.Mit von der Partie sei die Apple-Aktie, der die UBS-Analysten ein Kursziel von 185 USD zugestehen würden. Ausgehend vom US-Schlusskurs am Freitag entspreche das rund 24% Aufwärtspotenzial und dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch. Damit hätten die Schweizer fast exakt das 12-Monats-Konsensziel aller von Bloomberg befragten Experten getroffen, das derzeit bei 185,69 USD liege. Eine klare Mehrheit von 36 Analysten rate dabei zum Kauf der Apple-Aktie. Dem stünden elf Halte- und nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber.Nachdem die Apple-Aktie zu Jahresbeginn bei 182,94 USD ein neues Rekordhoch markiert habe, sei sie im schwachen Marktumfeld bis Mitte Mai im Tief um bis zu 27% zurückgekommen. Durch eine zwischenzeitlich eingeleitete Gegenbewegung konnte sie das Minus seit Jahresanfang aber bereits auf rund 16% begrenzen - alleine am Freitag sei es um mehr als 4% aufwärts gegangen. Apple stehe damit besser da als der Technologiewerteindex NASDAQ 100 mit einem Minus von rund 22% seit Jahresbeginn.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.