Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut einem Bloomberg-Bericht müsse Apple seine Produktionsziele für das iPhone 13 für das laufende Jahr kürzen. Der weltweite Chipmangel verschone damit auch den wertvollsten Konzern der Welt nicht. An der Börse komme das nicht gut an. Laut einer Top-Expertin wäre jeder Rücksetzer aber eine Kaufchance.Katy Huberty von Morgan Stanley sei 2020 von institutionellen Investoren als Nummer Eins unter den Tech-Hardware-Analysten bezeichnet worden. Sie bleibe nun trotz des Chipmangels bullish für Apple. Ihr Kursziel laute 168 Dollar, knapp 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. "Wir nutzen jede kurzfristige Schwäche der Aktie zum Kauf", habe sie am Mittwoch geschrieben.Huberty nenne dafür mehrere Gründe: So dürfte Apple von Problemen bei den Zulieferern als Marktführer weniger stark getroffen werden als Wettbewerber, zudem sei die Nachfrage nicht vergänglich und die Schätzungen für das Gesamtjahr 2022 würden durch höhere Schwankungen von Umsatz und Gewinn während der Quartale nicht beeinträchtigt.Apple werde gerade in Zeiten knappen Angebots bevorzugt gegenüber den Wettbewerbern behandelt, so die Expertin. Sollte sich die Situation also zuspitzen, könnte der Konzern seine Marktführerschaft sogar noch weiter ausbauen. An der Börse dürfte das gut ankommen.Anleger lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger können aber vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 13.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.