Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,20 Euro -1,39% (25.09.2019, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,02 Euro -0,36% (25.09.2019, 10:32)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

217,68 USD (24.09.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (25.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass die amerikanische Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey und Apple eine eigene Show zusammen planen würden, sei nichts Neues. Am Montag habe der Konzern allerdings Details zu seiner neuen Show "Oprah’s Book Club" herausgegeben, deren Premiere auf Apple TV+ am ersten November stattfinden werde. Anleger würden währenddessen darauf hoffen, dass der Streaming-Dienst der Apple-Aktie neuen Schub geben könne.In jeder Episode der neuen Show werde die beliebte Moderatorin ein Buch besprechen. Aufgrund ihrer immensen Popularität habe man daraufhin in der Vergangenheit immer wieder explodierende Verkaufszahlen beobachten können. Darüber hinaus veröffentliche der Konzern Winfrey’s "global book club" in der Apple Books App.Winfrey gelte als eine der beliebtesten Moderatorinnen in den USA. Mit der Show, die exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein werde, könnte der Konzern eine große Anzahl an zahlenden Abonnenten auf die Plattform locken.Der Kampf der Megakonzerne um die Zuschauergunst habe begonnen. Mit 4,99 Dollar sei das Angebot von Apple TV+ eine echte Kampfansage. Netflix CEO habe dabei in einem Interview mit "Variety" gesagt, dass ab November eine "ganz neue Welt beginnt." Damit dürfte er nicht ganz danebenliegen, zumal auch Disney nach der Fox-Übernahme in Sachen Content eine echte Wucht sei.Investierte Anleger bleiben dabei, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.