ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss sehr starke Q1-Zahlen mit diversen neuen Rekordwerten veröffentlicht, welche über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Das Unternehmen habe trotz allgemeiner Komponentenknappheit und Lieferengpässen seinen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 11,2% auf USD 123,95 Mrd. steigern können und damit die Markterwartungen von USD 118,4 Mrd. übertroffen. Der Bruttogewinn habe sich um 22,4% auf USD 54,24 Mrd. erhöht, die korrespondierende Bruttomarge habe mit 43,8% um 400 Basispunkte über jener des Vorjahresquartals gelegen. Der Nettogewinn sei um 20,4% auf USD 34,63 Mrd. geklettert, der Gewinn je Aktie in Höhe von USD 2,10 habe ebenfalls über den Analystenerwartungen von USD 1,89 gelegen.Beim iPhone habe Apple den Spartenumsatz um 9,2% auf USD 71,63 Mrd. verbessern können. Damit habe man den Analystenkonsens von USD 68,34 Mrd. um fast 5% geschlagen. Das iPhone habe Rekorde sowohl in den Industrie-, als auch in den Schwellenländern verzeichnet, und die iPhone-Nutzerbasis sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Anhaltend dynamisch hätten sich im abgelaufenen Quartal die Service-Erlöse (u.a. iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Care, Apple Music) entwickelt, welche mit USD 19,52 Mrd. (+23,8%; Konsens: USD 18,61 Mrd.) auch ein neues Rekordniveau markiert hätten.Der Bereich "Wearables, Home and Accessories" (AirPod, Apple TV, Apple Watch, HomePod) habe ein vergleichsweise moderates Wachstum von 13,3% auf USD 14,70 Mrd. beigesteuert (Konsens: USD 14,59 Mrd.). Die Mac-Sparte habe sich im Berichtsquartal mit +25,1% beim Umsatz exzellent und damit weitaus stärker als der Gesamtmarkt (+1,0% Absatzwachstum laut dem Marktforscher IDC) entwickelt. Beim iPad hätten sich zwischen Oktober und Dezember 2021 die Erlöse um 14,1% auf USD 7,25 Mrd. (Konsens: USD 8,18 Mrd.) reduziert. Bei dieser Produktkategorie habe Apple bereits im Vorfeld wegen einer ausgeprägten Komponentenknappheit negative Implikationen prognostiziert. Hier erwarte Apple aber in den nächsten Wochen durchaus Entspannung, was prinzipiell für alle Hardware-Produktkategorien gelte.Für das laufende zweite Quartal erwarte Apple eine "solide" Umsatzsteigerung ggü. dem Vorjahresquartal, allerdings in einem geringeren Ausmaß als im Berichtsquartal.Die letzte Empfehlung für die Apple-Aktie lautete "halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:OffenlegungenDer zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitztFinanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.