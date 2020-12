Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,50 EUR +0,33% (30.12.2020, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,40 EUR -1,48% (30.12.2020, 11:06)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,87 USD -1,33% (29.12.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Dienstag zu US-Handelsstart ein neues Rekordhoch markiert. Anschließend sei der Titel allerdings schnell ins Minus gerutscht. Die sensationelle Performance auf Jahressicht könne das aber nicht trüben.Der Grund für den Tagesverlust sei schnell gefunden: Im durchwachsenen Gesamtmarkt hätten die Anleger nach dem Allzeithoch erst einmal Gewinne mitgenommen. Mit einem Minus von 1,3 Prozent sei Apple sogar als Schlusslicht im US-Leitindex Dow Jones aus dem Handel gegangen. Doch das sei nur eine Momentaufnahme.An der bullenstarken Performance über weite Strecken eines außergewöhnlichen Börsenjahrs 2020 ändere das kleine Minus nichts. Seit Jahresanfang sei die Apple-Aktie um rund 84 Prozent geklettert. Der Titel als größter Jahresgewinner im Dow sei ihr damit sicher. Microsoft auf Platz 2 komme auf 42 Prozent Jahresplus.DER AKTIONÄR sei optimistisch, dass die Apple-Aktie auch 2021 zu den Gewinnern an der Börse zählen werde. Das neue Geschäftsjahr (bis September) laufe bei dem US-Giganten bereits und dürfte dank brandneuen Produkten und Service-Angeboten operativ stark ausfallen.Top-Gewinner Apple dürfe sich auch für das neue Jahr große Chancen ausrechnen. Für den AKTIONÄR bleibe die Apple-Aktie ein Basisinvestment und ein klarer Kaufkandidat. Bereits investiere Anleger sollten weiterhin dabei bleiben. (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link