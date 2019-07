Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,90 EUR -1,00% (28.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,98 EUR +2,25% (01.07.2019, 08:44)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,96 USD -0,89% (28.06.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.07.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Apple: Die Spekulationen haben ein Ende - Übernahme von Drive.ai bestätigt! AktienanalyseDie Spekulationen über die Übernahme des Roboterauto-Start-up Drive.ai gab es schon länger, jetzt hat Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) diese gegenüber dem US-Businessmagazin Axios bestätigt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Start-up aus dem Silicon Valley arbeite bereits seit 2015 an einer Software für das autonome Fahren. Vor zwei Jahren sei das Unternehmen nach der zweiten Finanzierungsrunde mit über 200 Mio. USD bewertet worden. Zuletzt habe Drive.ai in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt, deshalb habe man seit Februar nach neuen Geldgebern gesucht. Informationen über den Kaufpreis seien nicht veröffentlicht worden, das Technologie Magazin "The Information" gehe davon aus, dass der Kaufpreis unter den 77 Mio. USD gelegen habe, den Drive.ai in seiner ersten Finanzierungsrunde an Wagniskapital eingesammelt habe.Die Übernahme könne als Bekräftigung von Apples Ambitionen im Bereich des autonomen Fahrens gesehen werden. Das Roboterautoprojekt des Konzerns trage den Namen "Project Titan". Anfang des Jahres seien Informationen über eine Neuausrichtung des Projektes und die Entlassung von fast 200 Ingenieuren bekannt geworden. Es habe schon Stimmen gegeben, die gesagt hätten, dass Apple den Anschluss gegenüber anderen Unternehmen, die in diesem Bereich forschen würden, wie Googles Waymo, Tesla oder den deutschen Autoherstellern, verlieren könnte. Apple habe einige Ingenieure und Produkt Designer aus dem Start-up eingestellt und erhoffe sich so Know-How zu gewinnen.Drive.ai sei auf Künstliche Intelligenz spezialisiert, welche die Software für selbstfahrende Autos verbessere. Zuletzt habe "Project Titan" laut Branchen Insidern "rapide" Fortschritte gemacht, diese würden sich auf die Berichte zu getesteten Prototypen in Kalifornien berufen. Apples Flotte von modifizierten Lexus sei in den letzten beiden Jahren ca. 80.000 Meilen autonom, auf den öffentlichen Straßen Kaliforniens gefahren. Verglichen mit Konkurrenten in diesem Feld sei das viel. Das offizielle Ziel des Projektes sei nicht bekannt. Während ein Übernahmeangebot an Tesla im Jahr 2013 auf die Produktion von eigenen autonom fahrenden PKW schließen lasse, würden die Tests eher nahe legen, dass man nur die Software liefern möchte.Die Übernahme zeige wieder, dass das Ziel voll autonomes Fahren zu ermöglichen ohne Übernahmen und Kooperationen kaum bewältigt werden könne. Daniel Göhring vom Dahlem Center für Maschinelles Lernen und Robotik sage, "Übernahmen von Start-ups im Bereich des autonomen Fahrens finden schon seit vielen Jahren statt". Dieses Phänomen lasse sich weltweit beobachten, im März dieses Jahres habe zum Beispiel Daimler Trucks Mehrheitsanteile an Torc Robotics, einem Softwareanbieter für hochautomatisierte Lkw erworben.Durch Rückgänge bei den Verkäufen von iPhones und Macs habe die Vorstellung der letzten Quartalszahlen bei Anlegern zunächst für Unsicherheit gesorgt. Dennoch habe sich Apples Oberhaupt Tim Cook zuversichtlich im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms und den übertroffenen Analystenerwartungen gezeigt. Auch die schwächelnden iPhone-Absatzzahlen halte der CEO für bereits überwundene Probleme. Mit Preissenkungen und Rückkauf-Programmen alter iPhone-Geräte werde in Zukunft, in China bereits heute, die aktuelle iPhone-Krise gelöst werden.Auch die steigende Nachfrage nach anderen Produkten, wie Apples iPads und der Apple Watch könnten zunehmen. Außerdem würden die Umsätze in der Service Sparte zunehmen und die Expansion des Streaming Dienstes Apple Music sei in vollem Gange. Es bleibe spannend wie sich "Project Titan" weiterentwickle und ob vielleicht auch andere Dienste wie die Karten App oder VR-Anwendungen von dem Know-How profitieren würden. Im September werde wieder die Keynote stattfinden, vielleicht gebe es neben neuen iPhones und der Apple Watch Series 5 auch etwas ganz Neues.Die Apple-Aktie notiert aktuell bei USD 199,80 (27.06.2019), so die Bank Vontobel Europe AG. Das 52-Wochen hoch habe bei USD 233,47 (03.10.2018), das 52-Wochen tief bei USD 142,00 (03.01.2019) gelegen. Bei Bloomberg würden 23 Analysten die Aktie auf "buy", 22 auf "hold" und vier Analysten auf "sell" setzen. (Veröffentlicht am 27.06.2019)