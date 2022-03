Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe es wieder getan: Laut einem Medienbericht habe der kalifornische Tech-Riese abermals ein britisches Start-up übernommen. Im Gegensatz zu den letzten beiden Zukäufen gehe es diesmal jedoch nicht um Musik, sondern um eine Banking-Plattform. Außerdem müsse Apple diesmal wohl auch etwas tiefer in die Tasche greifen.Wie das Online-Portal The Block unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, habe Apple das britische Open-Banking-Start-up Credit Kudos übernommen. Dem Bericht zufolge sei der Deal bereits zu Wochenbeginn abgeschlossen worden. Offiziell bestätigen wollen habe dies zunächst keins der beiden Unternehmen. Ein Link zu den Homepage-Nutzungsbedingungen von Credit Kudos führe allerdings bereits auf eine entsprechende Apple-Website.Laut den Insidern sei das Fintech-Start-up im Zuge der Übernahme ungerechnet mit 150 Mio. USD bewertet worden, was einen deutlichen Aufschlag auf die Bewertung bei der letzten Finanzierungsrund im April 2020 darstelle.Credit Kudos biete Tools zur Analyse von Daten zur Kreditwürdigkeit und finanziellen Verfassung potenzieller Kreditnehmer und greife dabei auf Bankdaten zurück, die über die britische Open-Banking-Plattform bereitgestellt würden. Laut der Website können Unternehmen so schneller und weniger riskante Kreditentscheidungen treffen würden, während die Endkunden im Vergleich von traditionellen Bonitäts-Scores von einem faireren Blick auf ihre finanzielle Situation profitieren sollten.Was Apple genau mit dem Unternehmen vorhabe, sei aktuell nicht bekannt. Allerdings liege die Vermutung nahe, dass der Tech-Riese sein Finanz- und Kreditkarten-Angebot Apple Card nun auch diesseits des Atlantiks an den Start bringen wolle. In den USA, wo Apple Card bereits seit dem Jahr 2019 verfügbar sei, seien darin u.a. auch Ratenzahlungsoptionen enthalten.Nach kräftigen Gewinnen in den vergangenen Tagen würden die Berichte zu der Übernahme am Mittwoch zunächst keine Impulse liefern - im vorbörslichen US-Handel notiere die Apple-Aktie moderat im Minus. Neben dem durchwachsenen Gesamtmarkt würden hier Meldungen über einen erneuten Ausfall wichtiger Service- und Clouddienste am Dienstagabend auf die Stimmung drücken. Die langfristige Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte jedoch weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.