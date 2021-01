Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie sei im Jahr 2020 mit Abstand der größte Gewinner im Dow Jones gewesen und habe kurz vor dem Jahreswechsel noch ein neues Allzeithoch erreicht. Den Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt zum Start ins neue Jahr habe sie sich aber auch nicht entziehen können.Rund 2,5 Prozent schwächer habe die Apple-Aktie am ersten Handelstag des Jahres 2021 an der Wall Street geschlossen - und damit etwas stärker verloren als Dow Jones und S&P 500, die zu US-Handelsstart abermals neue Höchststände markiert hätten.Am aussichtsreichen Chartbild der Apple-Aktie ändere das jedoch nichts. Das Allzeithoch bei 138,79 Dollar, das vor exakt einer Woche erreicht worden sei, sei nach wie vor in Reichweite. Zudem würden Analystenschätzungen zu den iPhone-Verkäufen im wichtigen Weihnachtgeschäft auf eine starke operative Entwicklung im abgelaufenen Quartal hoffen lassen.Für Aufsehen habe derweil der langjährige Apple-Zulieferer Foxconn mit seinem Vorstoß ins Autogeschäft gesorgt. Der Elektronik-Spezialist aus Taiwan wolle die chinesische Elektroauto-Firma Byton beim Aufbau der Produktion des ersten Serienfahrzeugs unterstützen, wie die Unternehmen am Montag bekannt gegeben hätten. Byton habe bereits im vergangenen Jahr die Fertigung in China aufnehmen wollen, in der Corona-Pandemie seien die Pläne jedoch auf Eis gelegt worden. Nun werde ein Start der Produktion bis zum ersten Quartal 2022 angepeilt, habe es geheißen.Vor dem Hintergrund der Spekulationen über ein autonomes E-Auto von Apple, die seit Wochen wieder Fahrt aufnehmen würden, könnte es auch für Apple selbst von Vorteil sein, wenn der langjährige Fertigungspartner bereits Expertise im Fahrzeugbereich sammeln könne.Der kurzfristige Durchhänger zum Jahresstart sei mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung und die bullishen Aussichten im operativen Geschäft kein Grund zur Sorge.Investierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger können bei der Apple-Aktie weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2021)