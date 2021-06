Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe sich im laufenden Jahr alles andere als berauschend entwickeln können. Doch das könnte sich mit dem neuen iPhone ändern. Also solle man nun einsteigen? Das Analysehaus Bernstein rate Investoren noch zu warten. Die Aktie könnte in den kommenden Wochen noch etwas günstiger werden.Apple stelle seine neuen iPhone-Modelle in der Regel im Herbst vor und die Aktie sei historisch gesehen bis zu diesem Ereignis gestiegen, so die Firma. Die Aktien seien in diesem Jahr leicht zurückgegangen und hätten die letzte Woche bei knapp über 130 Dollar beendet. Toni Sacconaghi von Bernstein, der die Aktie mit "market-perform" bewerte, habe in einer Notiz an Kunden gesagt, dass die Underperformance Apple verlockender mache, aber der Preis immer noch nicht ganz stimme."Unterm Strich sind wir mit der Bewertung von Apple im Vergleich zum Jahresanfang zufriedener und sehen die Aktie konstruktiver", heiße es in der Notiz. "Dennoch glauben wir immer noch, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis angesichts möglicher Abwärtskorrekturen und eines schwachen iPhone-13-Zyklus weitgehend ausgewogen ist. Wir sehen einen Einstieg bei 110 Dollar als überzeugenden Einstiegspunkt.""Der Aktionär" sehe Apple als Konzern stark aufgestellt. Die Charttechnik habe sich in den vergangenen Wochen gebessert. Anleger sollten an Bord bleiben und können noch einmal nachkaufen, sollte das Apple-Papier tatsächlich auf die von Bernstein prognostizierten 110 US-Dollar fallen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: