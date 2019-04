XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns müsse sich heute schwachen Vekaufszahlen aus China geschlagen geben. Die Smartphone-Verkäufe im Reich der Mitte seien im März um rund 6% zurückgegangen. Doch immerhin sei Besserung in Sicht. Positiv sei, dass sich der Negativtrend langsam abschwäche. Im vergangenen Jahr seien die Smartphone-Verkäufe in China noch um 15,5% gesunken. Im Februar habe es einen Negativrekord von minus 20% gegenüber dem Vorjahresquartal gegeben. Dagegen sei der Rückgang von 6% im März fast schon positiv zu werten."Der Aktionär" sehe in dem Services-Angebot frische Wachstumschancen für Apple und eine gute Chance die hohen Gewinnmargen beibehalten zu können. Anleger sollten die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: