Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,22 EUR +1,00% (21.03.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,08 EUR +1,33% (21.03.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,38 USD +0,85% (21.03.2022, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mehrere wichtige Online-Dienste des US-Konzerns hätten am Montagabend mit einer Störung zu kämpfen. Neben dem App Store seien davon u.a. auch Abo-Dienste wie Apple Music, Apple TV+ oder die konzerneigene Podcast-Plattform betroffen. Die Apple-Aktie müsse ihre anfänglichen Gewinne daraufhin wieder abgeben.Das Störungsportal downdetector.com und dessen deutschsprachiger Ableger allestörungen.com würden ab etwa 17:20 Uhr deutscher Zeit einen starken Anstieg der Meldungen zu diversen Apple-Diensten zeigen. Auch Systemstatus-Website vom Apple selbst solle zeitweise offline gewesen sein, liste mittlerweile jedoch sämtliche Dienste auf, die von der aktuellen Störung betroffen seien. Neben den Abo-Diensten seien dies insbesondere auch Cloud-Angebote und die Navigations-App "Karten".Die Probleme schienen zwar weltweit aufzutreten, aber nicht alle Nutzer gleichermaßen zu betreffen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seien zumindest zeitweise auch interne Programme des Konzerns betroffen gewesen. Zu möglichen Ursachen habe es zunächst keine Informationen gegeben. Da größere Ausfälle bei Apple sehr ungewöhnlich seien, würden sich viele Nutzer in den sozialen Medien verwundert bis verärgert äußern.Nach einem positiven Handelsstart an der Wall Street sei die Apple-Aktie nach Bekanntwerden der Probleme und den jüngsten Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell zeitweise leicht ins Minus gerutscht. "Der Aktionär" gehe allerdings von einem temporären Problem aus und bleibe bei der grundsätzlich positiven Langfrist-Einschätzung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link