Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,44 EUR -1,64% (26.03.2019, 20:30)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

186,91 USD -0,97% (25.03.2019, 20:16)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple: Schnellschuss? Rücksetzer zum Einstieg nutzen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Apple habe gestern Details zum eigenen Streaming-Dienst bekannt gegeben. Laut dem Aktienprofi hätten die wichtigsten Informationen aber gefehlt, vor allem was das Ganze im Monat koste und wie viel Apple in eigene Inhalte investieren werde. Hier müsse man sich ein bisschen an Netflix orientieren, die über 10 Mrd. USD im Jahr für eigene Produktion von Serienfilmen investieren würden. Dem Aktienprofi sei vorgekommen, dass Apple unvorbereitet gewesen sei und dass das Ganze ein Schnellschuss gewesen sei. Man werde aber in den nächsten Wochen sicherlich nachlegen. Zusammenfassend halte der Aktienprofi den Streaming-Dienst für den richtigen Schritt von Apple.Die Apple-Aktie habe darauf eigentlich gar nicht reagiert. Sie sei aber schon im Vorfeld deutlich angestiegen. Sollte die Apple-Aktie zurückkommen, wäre das eine ganz gute Chance, hier einzusteigen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:169,20 EUR +0,82% (26.03.2019, 17:35)