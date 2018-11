Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,10 Euro +0,82% (15.11.2018, 09:52)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 186,80 -2,82% (14.11.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (15.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Der Riese wankt - ChartanalyseDirekt im Anschluss an die Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 233,47 USD setzte bei den Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) eine Korrektur ein, die den Wert unter eine steile, kurzfristige Aufwärtstrendlinie und an die Unterstützung bei 219,62 USD drückte, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader".Diese Gegenbewegung habe den Auftakt für eine seither andauernde Abwärtswelle gebildet, die den Wert nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über die 225,00-USD-Marke Mitte Oktober auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie habe einbrechen lassen. Ende Oktober sei ein scharfer Ausverkauf gefolgt, der auch vor der Unterstützung bei 204,52 USD nicht Halt gemacht habe. Nach einer leichten Zwischenerholung seien die Aktien von Apple in den letzten Tagen erneut eingebrochen und hätten dabei auch die markante Unterstützung bei 194,20 USD unterschritten. Im gestrigen Handel sei zudem eine langfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten worden.Ausblick: Bei den Aktien von Apple stehe viel auf dem Spiel. Sollte es den Käufern nicht gelingen, den Wert wieder über die 194,20-USD-Marke anzutreiben, könnte es in Kürze zu einem starken Ausverkauf kommen. Die Short-Szenarien: Sollte jetzt eine Erholung ausbleiben und die Aktien weiter unter der langfristigen Aufwärtstrendlinie verharren, wäre ein Bruch der Unterstützungen bei 186,14 und 183,50 USD zu erwarten. In der Folge dürfte die Verkaufswelle direkt an die Haltemarke bei 175,00 USD zurückführen. An dieser Stelle könnte es zu einer mehrtägigen Erholung kommen. Werde die Unterstützung dagegen gebrochen, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiviert und in den kommenden Wochen mit einem Kursrutsch bis 161,00 USD zu rechnen. Die Long-Szenarien: Eine Rückeroberung der Aufwärtstrendlinie und ein Anstieg über den Widerstand bei 194,20 USD würden die Verkaufswelle kurzzeitig abbremsen. Doch bereits an der 200,00-USD-Marke hätten die Bären die Gelegenheit, den Wert wieder in Richtung der 186,14-USD-Marke zu drücken. Oberhalb von 200,00 USD wäre zunächst mit einer Erholung bis 204,52 USD zu rechnen. Aufgrund der derzeitigen Abwärtsdynamik sei jedoch fraglich, ob diese Hürde in Richtung 210,00 USD überwunden werden könne. (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link