Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,00 EUR +0,10% (29.03.2022, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,80 EUR +0,88% (29.03.2022, 10:32)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,60 USD +0,50% (28.03.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Medienberichte über deutliche Produktionskürzungen beim iPhone hätten die Apple-Aktie am Montag zum Handelsstart nur kurz belastet. Im Laufe des Tages sei sie dennoch ins Plus geklettert und letztlich moderat höher aus dem US-Handel gegangen. Die Aufwärtsbewegung im Chart gehe damit in die dritte Woche.Ein Plus von 0,5% habe der Apple-Aktie am Montag genügt, um ihre Gewinnserie auf zehn Handelstage auszubauen. Seit sie am 14. März bei 150,12 USD ihr bisheriges Jahrestief markiert habe, sei es insgesamt wieder um rund 17% nach oben gegangen. Die seit Jahresbeginn aufgelaufenen Verluste seien damit auf ein gutes Prozent zusammengeschmolzen.Noch wichtiger sei aber, dass das Allzeithoch von Anfang Januar bei 182,94 USD mittlerweile nur noch ein paar Dollar bzw. rund 4% entfernt sei. Könne der Kurs das starke Momentum aufrechterhalten - wofür zumindest charttechnische Signale wie der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend sowie über die 50- und 100-Tage-Linien sprechen würden -, dann seien neue Hochs nur noch eine Frage von Tagen. Der Weg nach oben wäre dann wieder frei.Natürlich seien nach dem zehntägigen Sprint auch kurzfristige Rücksetzer möglich, grundsätzlich stimme die Richtung bei Apple jedoch wieder. Für den "Aktionär" sei und bleibe sie ein Basisinvestment. Gewinne laufen lassen, rät Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link