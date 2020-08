Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

388,55 EUR -0,26% (14.08.2020, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

390,80 EUR +0,42% (14.08.2020, 09:39)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

460,04 USD +1,77% (13.08.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie des Anbieters von Online-Spinning-Kursen Peloton gehöre zu den großen Überfliegern der Coronakrise. Doch nun bekomme Peloton Konkurrenz von keinem Geringeren als Apple. Wie gestern bekannt geworden sei, plane der Tech-Riese einen Konkurrenzdienst herauszubringen.Laut Bloomberg möchte Apple über eine App für iPhone, iPad und Apple TV virtuelle Workouts anbieten. Der Schritt sei nur ein Teil einer breiteren Anstrengung, neue Abonnementpläne zu starten, die mehrere seiner Dienste bündeln würden, darunter Apple News+, Apple Arcade, Apple Music und andere.Unterdessen könne die Apple-Aktie ihre Rekordjagd fortsetzen. Das Papier des iPhone-Riesen habe den gestrigen Handel bei 460,04 USD auf einem neuen Rekordhoch geschlossen. Das Intraday-Hoch habe sogar bei 464,17 USD gelegen. Damit rücke auch die 500-USD-Marke (125-USD-Marke nach dem anstehenden Aktien-Split) immer näher."Der Aktionär" bleibe bullish für Apple. Investierte sollten an Bord bleiben. Anleger an der Seitenlinie könnten Rücksetzer zum Neueinstieg nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link