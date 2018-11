Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (28.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei dem Tech-Konzern drehe sich nach wie vor alles um das iPhone. Würden sich die neuen Modelle gut oder schlecht verkaufen? Der Markt gebe sich die Antwort derzeit selbst: schlecht. Doch iPhones seien in naher Zukunft lange nicht mehr alles. Apple wandle sich zum Service-Profi und könne mit seinen Abonennten-Stamm sogar Netflix und Co den Rang ablaufen.Wenn man sich den Apple-Kurs ansehe, könnte man auf die Idee kommen, dass das Weihnachtsgeschäft mit iPhones gelaufen sei. Das US-Papier habe von seinem Hoch rund ein Viertel an Wert verloren, Apple habe den Titel "Wertvollste Firma der Welt" an Microsoft abgeben müssen.Wie DER AKTIONÄR jedoch bereits des Öfteren thematisiert habe, seien es die Erlöse über AppStore, iTunes, iCloud und Co, die das künftige Wachstum tragen würden. Im Rahmen dieses Service-Geschäfts habe der Elektronikriese im abgelaufenen Jahr 37,2 Milliarden Dollar umgesetzt.Mit dem TV-Angebot und Apple Music, das in den USA bereits mehr Abonnenten habe als Branchenführer Spotify, dürfte Apple in den kommenden Jahren weiter am Wachstum seiner Abonnentenbasis arbeiten.Mutige Investoren nutzen die günstigen Kurse dennoch, um eine Apple-Position aufzubauen oder bestehend auszubauen, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link