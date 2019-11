Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch in dieser Woche kenne die Apple-Aktie nur den Weg nach oben. Das bei aktuell 264,47 Dollar noch nicht Schluss sei, habe jetzt auch RBC Capital Markets erkannt. Das Analysehaus habe am Mittwoch die Apple-Aktie mit "outperform" und einem Kursziel von 295 Dollar auf die Empfehlungsliste gesetzt. Das iPhone als populärstes Verbraucherelektronikprodukt der Welt biete ein stabiles Fundament und eröffne dem US-Konzern eine Möglichkeit, die Nutzer noch besser zu integrieren, habe Analyst Robert Muller geschrieben.Zudem dürfte Apple laut dem RBC-Analysten seine iPhone-Basis durch den Start eines 5G-Smartphones im kommenden Jahr weiter ausbauen. "Angesichts eines potenziellen Superzyklus im Fiskaljahr 2021 durch ein 5G-Smartphone erwarten wir, dass die iPhone-Umsätze wieder steigen werden", habe Muller geschrieben.Gleichzeitig biete die starke Bilanz ein hohes Ausschüttungspotenzial. "Seit 2015 hat Apple Aktienrückkäufe in Höhe von 242 Milliarden Dollar getätigt - das ist das dreifache vom zweitplatzierten Aktienrückkäufer Microsoft", schreibe Muller. "Aktuell verfügt Apple über Cash-Reserven von 100 Milliarden Dollar. Da das Management plant, eine cash-neutrale Position aufzubauen, erwarten wir, dass ein Großteil dieser Mittel durch weitere Aktienrückkäufe an die Investoren ausgeschüttet wird.""Der Aktionär" stimme der bullishen Einschätzung von RBC voll und ganz zu. Die aktuellen Quartalszahlen hätten darüber hinaus gezeigt, dass Apple auch in Schwächephasen eine stabile Entwicklung abliefern könne. Das Wearable-Segment werde ausgebaut und die Services nehmen weiter Fahrt auf.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link