Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,72 EUR +2,33% (13.07.2021, 18:47)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,62 EUR +2,11% (13.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,22 USD +1,88% (13.07.2021, 18:33)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie lege am Dienstagnachmittag im US-Handel weiter zu und markiere damit abeerneutrmals neue Höchststände. Nach dem erfolgreichen Ausbruch über das Februar-Hoch in der Vorwoche sei der Weg nach oben nun frei. Wie weit die Rally noch gehen könne, daran würden sich aber die Geister scheiden.Die von Bloomberg befragten Analysten seien mit großer Mehrheit bullish für die Apple-Aktie gestimmt: Von 45 Experten würden 34 zum Kauf raten und acht zum Halten. Nur drei würden die Aktie aktuell verkaufen. Gemessen am Konsensziel für die kommenden zwölf Monate würden sie dem Kurs im Schnitt einen Anstieg auf 156,75 USD zutrauen, was vom aktuellen Niveaus aus noch guten 7% Aufwärtspotenzial entspreche."Der Aktionär" stehe bei Apple ganz klar auf Seiten der Bullen und rechne mittel- und langfristig mit weiter steigenden Kursen. Aus technischer Sicht sei der Grundstein dafür bereits gelegt, die nächsten Quartalszahlen am 28. Juli könnten die Aufwärtsbewegung sogar noch beschleunigen. Die Apple-Aktie sei daher ein Basisinvestment und bleibe weiterhin kaufenswert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: