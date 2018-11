Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.11.2018/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse des Analysten Wamsi Mohan von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse geht Analyst Wamsi Mohan vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin von neutralen Kursentwicklung aus.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research nehmen auf einen Rechtsstreit vor dem Supreme Court Bezug in dem es um die Frage gehe, ob Verbraucher die eine App über den App Store gekauft hätten das Recht haben Apple Inc. zu verklagen. Apple werde vorgeworfen die Marktmacht in unzulässiger Weise zu missbrauchen um bei Apps Preiserhöhungen durchsetzen zu können. Analyst Wamsi Mohan sieht daher die Profitabilität des App Stores in Gefahr.Der App Store dürfte im Geschäftsjahr 2019 rund 37% zum Gesamtumsatz der Service-Sparte beitragen was einem Volumen von 17 Mrd. USD entspreche. Im Durchschnitt dürfte Apple von den App-Entwicklern eine 30%ige Provision verlangen. Falls die Provision auf 25% sinke würde der Umsatz um 17% einbrechen und sich nur noch auf 14,2 Mrd. USD belaufen. Jede 5%ige Senkung der Provision dürfte auf das EPS-Ebene einen nachteiligen Effekt von 0,24 USD haben.In ihrer Apple-Aktienanalyse halten die Analysten von BofA Merrill Lynch Research am Votum "neutral" sowie am Kursziel von 220,00 USD fest.