Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

95,48 EUR -3,98% (10.09.2020, 21:18)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

98,64 EUR -1,03% (10.09.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

113,79 USD -2,98% (10.09.2020, 21:03)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern hbabe für den kommenden Dienstag, den 15. September, eine Produktpräsentation angekündigt. Aufgrund der Corona-Krise lasse das Event diesmal als reines Online-Event ohne Publikum stattfinden. Apple-Fans auf der ganzen Welt seien schon gespannt darauf, zu erfahren, welche Produktneuheiten Apple diesmal vorstellen werde.Sollte Apple beim anstehenden Event den Markt - z.B. durch die Ankündigung einer bisher nicht bekannten Innovation - positiv überraschen, könnte dies als Kurskatalysator für die das Papier dienen und der laufenden Korrektur endgültig ein Ende setzen."Der Aktionär" bleibe für die Apple-Aktie bullish. Das Papier des iPhone-Riesen bleibe ein Basisinvestment im Tech-Sektor. Rücksetzer in den Bereich um 116 USD (obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals) oder sogar 106 Dollar (GD50) würden dabei Chancen auf einen attraktiven Einstieg bieten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link