Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,72 EUR +2,77% (01.07.2019, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,06 EUR +2,88% (01.07.2019, 16:43)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

202,595 USD +2,36% (01.07.2019, 16:28)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während im Handelskonflikt derzeit Waffenstillstand herrsche, lasse Apple mit einer Entscheidung aufhorchen, die auf US-Präsident Donald Trump wie eine Provokation wirken müsse. Der Tech-Riese werde den neuen Mac Pro nicht mehr in den USA produzieren, sondern die Endfertigung ausgerechnet nach China verlagern.Geplant sei die Herstellung in einer Fabrik in der Nähe von Shanghai, berichte das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Apple solle diesbezüglich bei seinem taiwanesischen Partner Quanta Computer Inc. angeklopft haben.Nach Massenprodukten wie iPhone und iPad würde damit auch der 6.000-Dollar-Profirechner nicht mehr in den USA zusammengesetzt werden. Durch die Verlagerung der Produktion könnte Apple Lieferkosten sparen, da viele Einzelteile bereits aus China stammen würden.Zuletzt habe es Berichte gegeben, wonach Apple überlege, angesichts steigender Lohnkosten und des Handelskonflikts seine iPhone-Produktion teilweise aus China in andere Länder zu verlagern. Kandidaten sollten unter anderem Vietnam und Indien sein. Die Produktion in China sei aber immer noch deutlich günstiger als in den USA.Trump habe in den vergangenen Jahren mehrfach betont, er wolle, dass Apple mehr in den USA produziere. Dass nun das Gegenteil der Fall sei, dürfte das Verhältnis zwischen dem Konzern und dem Präsidenten nicht entspannen.Apple habe nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr in mehr als 30 US-Staaten produziert und habe 60 Milliarden Dollar an mehr als 9.000 US-Lieferanten gezahlt."Der Aktionär" meine: Der Mac Pro sei eines der letzten Produkte, die unter Aufsicht des langjährigen Apple-Chefdesigners Jony Ive entwickelt worden seien. Der Rechner sei kein Massenprodukt, sondern für Profis gedacht. Mit der Endfertigung sei wohl lediglich eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern beschäftigt. Die Verlagerung sei daher vor allem auch ein Signal, dass sich der Konzern bei seinen wirtschaftlichen Planungen nicht von Trumps Forderungen leiten lasse. Da das Unternehmen größter Steuerzahler in den USA sei, müsse es wohl kaum konkrete Vergeltungsmaßnahmen aus dem Weißen Haus befürchten.Sollte es zu einer Einigung im Handelskonflikt kommen, dürfte die Apple-Aktie weiter in Richtung Allzeithoch bei 233,47 Dollar steigen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link