Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Im Streit um defekte Tastaturen hätten Apple-Kunden einen Teilerfolg vor einem kalifornischen Bezirksgericht errungen. Wie jetzt öffentlich bekannt geworden sei, habe Richter Edward Davila bereits Anfang März einem Antrag stattgegeben, welcher dem Verfahren den Status einer Sammelklage erteile. Damit könnten sich nun auch Kunden aus anderen Bundesstaaten der Klage gegen den Tech-Riesen anschließen.Konkret betroffen seien die Käufer einiger MacBook-Modelle aus den Jahren 2015 bis 2019. Darin habe Apple sogenannte "Butterfly"-Tastaturen verbaut, die dünner und leichter seien und damit eine kompaktere Bauweise der gesamten Laptops ermöglichen sollten. Dies hätten sich allerdings als wenig praxistauglich erwiesen: Selbst leichte Verschmutzungen in dem Mechanismus könnten einzelne Tasten oder gar die gesamte Tatstatur unbrauchbar machen.Apple habe die Tastaturen in betroffenen Geräten auf Wunsch zwar ausgetauscht, habe die Ursache des Problems damit allerdings nicht nachhaltig beheben können. Das sei aber nicht das einzige Ärgernis: Auch nachdem die Probleme offensichtlich und bekannt gewesen seien, solle Apple noch jahrelang MacBooks mit der unausgereiften Tastatur verkauft haben. Tatsächlich sei der Tech-Konzern erst im Jahr 2019 zu bewährten, traditionellen Keyboard-Mechanismen zurückgekehrt.Kunden würden darin einen Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetze mehrerer US-Bundesstatten sehen und hätten vor dem Bezirksgericht für den Northern District of California in San Jose auf Schadenersatz geklagt. Für Apple sei es nicht der einzige Prozess, der dort anhängig sei. Ab Anfang Mai beschäftige sich das Gericht auch mit dem Streit um Zugang und Gebühren im App Store, der zwischen dem Tech-Riesen und dem Spiele-Entwickler Epic im letzten Jahr entbrannt sei."Der Aktionär" ist im Vorfeld guter Dinge und bestätigt die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: