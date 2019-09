Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

199,90 Euro -0,97% (19.09.2019, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 220,96 -0,81% (19.09.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bob Iger, CEO von Walt Disney, der auch lange mit Apple verbunden gewesen sei, überrasche jetzt mit einer Aussage zum größten Börsen-Deal aller Zeiten, der nie stattgefunden habe: "Wenn Steve Jobs noch leben würde, hätten wir unsere Unternehmen fusioniert oder wenigstens ernsthaft über diese Möglichkeit diskutiert."Statt als ein Unternehmen an einem Strang zu ziehen, seien Apple und Disney bald große Wettbewerber in Sachen Streaming. Beide hätten gute Chancen, Platzhirsch Netflix das Leben schwer zu machen.Im Apple-Aktienkurs sei das Potenzial der neuen Dienste noch nicht vollständig eingepreist. "Der Aktionär" bleibt bullish für die Apple-Aktie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2019)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:201,65 Euro +0,57% (19.09.2019, 17:35)