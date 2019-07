Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,28 EUR -0,04% (02.07.2019, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,92 EUR +2,77% (01.07.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

201,55 USD (01.07.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe nach dem schwachen Mai im Juni die große Aufholjagd gestartet. Zunächst sei die Rückeroberung der 200-Tage-Linie gelungen. Am gestrigen Montag habe das Papier in den USA erneut mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 201,55 Dollar geschlossen. Damit sei der Wert nur noch knapp 7% vom bisherigen Jahreshoch entfernt, das Anfang Mai bei 215,31 Dollar markiert worden sei. Gelinge der Sprung darüber, könnte die Aktie sogar rasch wieder Kurs in Richtung des Allzeithochs vom Oktober vergangenen Jahres bei 233,47 Dollar nehmen.Zuletzt habe Apple mit der Entscheidung aufhorchen lassen, die Produktion seines neuen Mac-Pro-Computers aus den USA nach China auslagern zu wollen. Das habe das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Der rund 6.000 Dollar teure Desktop-Computer Mac Pro solle in einer Fabrik nahe Shanghai produziert werden. US-Präsident Donald Trump habe US-Unternehmen wie Apple immer wieder aufgefordert, in den USA zu produzieren.Vor gut einer Woche hätten Medien berichtet, Apple bereite sich auch darauf vor, zumindest die Produktion der iPhone-Modelle, die bislang fast ausschließlich in der Volksrepublik produziert würden, für den US-Markt in Länder wie Vietnam zu verlegen. Darüber hinaus würden Technologiekonzerne wie Apple und Microsoft ihre in China gefertigten Produkte laut dem US-Sender CNN vor möglichen neuen US-Zöllen schützen wollen. Die Unternehmen hätten schriftlich bei der Regierung von Präsident Trump um eine Ausnahme gebeten. Vor dem G20-Gipfel in Osaka habe die Drohung im Raum gestanden, die Sonderabgaben auf die restlichen China-Einfuhren auszuweiten. Diese Gefahr scheine nach dem Gespräch zwischen Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zumindest vorerst gebannt.Apple habe seinem Schreiben demnach eine Liste von fast 20 Produkten beigelegt, für die der Konzern eine Ausnahme von dem geplanten Zoll erreichen wolle. Dazu würden das iPhone, die MacBooks und Apple TV gehören. Zugleich habe Apple an die Wichtigkeit des Unternehmens erinnert, das der größte Zahler von Unternehmenssteuer in den USA sei und hinter mehr als zwei Millionen Jobs landesweit stehe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.