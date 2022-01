Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,20 EUR -0,03% (05.01.2022, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,88 EUR -0,36% (05.01.2022, 10:54)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,70 USD -1,27% (04.01.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Warren Buffett habe ewig nichts mit neumodischen Technologien zu tun haben wollen. Doch dann sei er 2016 zu der Entscheidung gekommen, dass Apple ein Top-Unternehmen sei und dem angestaubten Berkshire-Hathaway-Portfolio sehr gut täte. Welch weiser Entschluss. Sein Gewinn mit der Position habe alle Erwartungen getoppt.Berkshire Hathaway habe bei Apple immer wieder nachgekauft und verfüge mittlerweile über einen Anteil von 5,5% an dem iPhone-Hersteller. Die Beteiligung mache nun 40% des Portfolios aus. Bereits 2018 habe Buffett 5% an Apple besessen. Der Wert des Pakets damals: 36 Mrd. USD, der Wert aktuell: 160 Mrd. USD. Nie sei Buffett mit einer Spekulation erfolgreicher gewesen."Apple ist wahrscheinlich das beste Geschäft, das ich auf der Welt kenne", habe der große Meister vor zwei Jahren im Interview mit CNBC gesagt. "Für mich ist Apple nicht eine Aktie. Apple ist unser drittes Geschäft." Einziger Wermutstropfen bei der Erfolgsschichte: Buffett hätte seinen riesigen Cashberg (zuletzt seien es 149 Mrd. USD) besser genutzt gewesen, um noch mehr Apple-Aktien zu kaufen."Der Aktionär" sei seit vielen Jahren von Apple überzeugt. Kursentwicklung seit der Empfehlung 2016: 590% inklusive Dividenden. 2022 sollte ein weiteres starkes Jahr werden für den Konzern dank neuer Kernprodukte und dem eventuellen Einstieg in die Megatrends AR und VR. Ergo: Da gehe noch mehr für Buffett und all die anderen Apple-Aktionäre, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link