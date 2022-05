Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Anleger und Analysten würden noch in diesem Jahr von Apple das "Next-Big-Thing" erwarten - und zwar in Form einer Mixed-Reality-Brille. Im Januar hätten Berichte, die auf Probleme mit Software und Kameras hingewiesen hätten, noch für Verunsicherung gesorgt, ob es wirklich noch 2022 soweit sein werde. Ein Bloomberg-Bericht vom Donnerstagabend lasse nun aber wieder optimistischer auf die Entwicklung der "Apple Glasses" blicken.Den Apple-Vorständen, darunter auch CEO Tim Cook, sei vergangene Woche eine Version des Mixed-Reality-Headsets vorgestellt worden, habe Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Dies sei ein gutes Zeichen, dass die Entwicklung des neuen Apple-Produktes schon deutlich fortgeschritten sei.Wann es soweit sein werde, darüber werde natürlich noch spekuliert. Anfangs sei man von einem Release zur Jahresmitte ausgegangen, aber nach Berichten über Produktionsverzögerungen würden Experten nun zum Jahresende mit einer Veröffentlichung rechnen. Dass das Mixed-Reality-Headset komme, da seien sich Anleger, Analysten und Apple-Fans jedoch einig.Die langjährige Apple-Analystin, Katy Huberty von Morgan Stanley, habe daher ihr Kursziel für die Apple-Aktie schon ordentlich angehoben, um den potenziellen Wert der "Apple Glasses" zu berücksichtigen. "Neue Produktarten müssen eingepreist werden", habe sie bereits im Dezember geschrieben. "Der eigentliche Startschuss für die Einführung von AR/VR auf dem Massenmarkt wird der Markteintritt von Apple sein."Eine AR- oder VR-Brille werde von den Anlegern und Apple-Fans heiß erwartet, denn sie wäre das erste neue Produkt seit der Einführung der Apple-Watch 2015. Neue Hardware, die sich dank eines eigens dafür entwickelten Betriebssystems auch gut in das Software-Ökosystem einfügen dürfte, sei ein klarer Kurstreiber für die Apple-Aktie.Schon zum Jahresende könnte es daher heiß werden für Anleger. Bis dahin gilt es aber, die äußerst volatile Marktphase auszusitzen - und mit der Apple-Aktie dürfte dies aus bekannten Gründen gelingen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 20.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.