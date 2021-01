Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Vergleich zur Rally im Vorjahr sei die Apple-Aktie eher gemächlich ins Börsenjahr 2021 gestartet. Seit Mittwoch habe sie jedoch wieder einen Gang höher geschaltet und in nur zwei Tagen fast zehn Prozent zugelegt. Doch das sei womöglich erst der Anfang.Die Papiere des Tech-Konzerns seien am Donnerstag rund 3,7 Prozent höher bei 136,87 Dollar aus dem Handel gegangen und seien damit der zweitgrößte Gewinner im US-Leitindex Dow Jones gewesen. Zeitweise sei die Aktie allerdings bis auf 139,67 Dollar vorgerückt worden und habe damit ein neues Allzeithoch markiert.Für Unterstützung habe dabei der Gesamtmarkt gesorgt, wo die Börsianer zunächst noch den Amtsantritt von Joe Biden als neuem US-Präsidenten gefeiert hätten. Die Chancen stünden gut, dass unter der designierten Finanzministerin Janet Yellen weitere Konjunkturhilfen kämen und die Zinsen niedrig bleiben würden. Davon würde der gesamte Aktienmarkt profitieren, große, solide Konzerne wie Apple aber ganz besonders.Mit Blick auf die Q1-Zahlen am Mittwoch (27. Januar) habe die US-Investmentbank Morgan Stanley die Erwartungen hochgefahren. Analystin Kathryn Huberty erwarte ein "Rekordquartal" und habe ihre Kaufempfehlung für die Aktie im Vorfeld bestätigt. Den fairen Wert habe sie bei der Gelegenheit von 144 auf 152 Dollar erhöht.Für den "Aktionär" zähle Apple ganz klar zu den Favoriten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: