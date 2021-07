Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Titel habe wieder Fahrt aufgenommen und dabei seine Konsolidierung beendet. Seit einem Monat habe das Papier des iPhone-Riesen rund 15 Prozent zulegen können. Anfang Juni sei es dabei zu einem erfolgreichen Rebound an der 200-Tage-Linie bei rund 124 Dollar gekommen. Daraufhin habe die Apple-Aktie die Widerstände am GD50 und GD100 bei etwa 129 Dollar durchbrochen. Infolge dieser Kaufsignale habe der Kurs dann am 22. Juni seine mittelfristige Dreiecksformation bei 133 Dollar nach oben aufgelöst.Nachdem sich dadurch die Aufwärtsbewegung noch weiter beschleunigt habe, habe die Apple-Aktie am Freitag ein neues Allzeithoch bei 145,65 Dollar erreicht. Auch wenn es wegen des überhitzten RSI- und Stochastik-Indikators zu leichten Gegenbewegungen kommen dürfte, stehe die Wahrscheinlichkeit auf einen anhaltenden Höhenflug recht gut. Die Trendstärke der Aufwärtsbewegung steige weiter an. Das mittelfristige Kursziel lasse sich nun anhand der Höhe des vorangegangenen Dreiecks ermitteln und liege bei 165 Dollar.Nach dem Ausbruch aus der Dreiecksformation ziehe die Apple-Aktie weiter an. Die letzte Trading-Chance sei damit voll aufgegangen. Der Titel stehe im Moment über 35 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: