Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe einmal mehr für Rekorde gesorgt. So verkaufte der Tech-Gigant letzte Woche in den ersten 24 Stunden der Vorbestellungen mehr iPhone-12-Modelle als im gleichen Zeitraum des Vorjahres iPhone-11-Geräte, so der Apple Top-Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities gegenüber CNBC. Die Apple-Aktie liege im frühen US-Handel leicht im Plus.Konkret berichtete Kuo am Montag, dass Apple in den ersten 24 Stunden bis zu zwei Millionen iPhone-12-Einheiten verkauft habe, gegenüber 800.000 Einheiten des iPhone 11, wie CNBC berichtet. Für das gesamte Vorbestell-Wochenende, das am Sonntag geendet habe, habe Kuo jedoch vorausgesagt, dass Apple bis zu neun Millionen iPhone-12-Einheiten verkaufen würde, gegenüber zwölf Millionen iPhone 11 im gleichen Zeitraum. Das iPhone 12 Pro, das über eine bessere Kamera als das Basismodell verfüge, habe sich dank der starken Nachfrage in China besser als erwartet verkauft, habe Kuo gesagt.Kuo habe eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Vorhersage zukünftiger Apple-Produkte und -Verkäufe, so dass seine Berichte zusätzliches Gewicht hätten - insbesondere seit Apple vor zwei Jahren die Meldung von Stückzahlen für das iPhone eingestellt habe. Viele Apple-Analysten würden aufgrund der hohen Nachfrage nach den iPhone-12-Modellen einen neuen "Superzyklus" für das Apple-Geschäftsjahr 2021 prognostizieren, das bereits im Oktober begonnen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: