Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,00 Euro +0,62% (09.10.2018, 16:04)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 222,89 -0,39% (09.10.2018, 15:50)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) von 195 auf 227 USD.Apple habe die neuen iPhone-Modelle XS, XS Max und XR vorgestellt, die ohne spektakuläre Unterschiede zu denen des Vorjahres ausgefallen seien. Erwähnenswerte Veränderungen würden sich abgesehen von dem sehr großen 6,5-Zoll-Display des XS Max eher "unter der Haube" wie z.B. in Form einer (Dual-)Kamera, eines stärkeren Prozessors und einer längeren Akkulaufzeit, finden. Während die "teuren" Modelle XS und XS Max für stolze 999 USD bis 1449 USD bereits verfügbar seien, werde das lukrativste und ab 749 USD beziehbare XR erst am 26.10. erhältlich sein. Trotz zunehmender Konkurrenz durch preiswerte und qualitativ hochwertige Android-Geräte wage Apple damit im Vorjahresvergleich eine durchschnittliche Preiserhöhung bei iPhones um 26% auf 875 USD. Mit der iWatch Series 4 sei auch eine neue Apple Watch mit einem u.a. 30% größeren Display und einer zunächst nur in den USA vorhandenen EKG-Funktion zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen vorgestellt worden.Apple habe die Existenz von lt. eines Bloomberg-Berichts durch chinesisches Militär platzierte Spionage-Chips auf den Mainboards seiner (Web-)Server vehement bestritten. U.a. auch das FBI und die US-Homeland-Security-Behörde würden die lt. Bericht seit 2015 andauernden Untersuchungen dementieren. Sollte der US-Handelsstreit mit China eskalieren, dürfte zumindest die Apple Watch von US-Zöllen betroffen sein. Zudem seien eine höhere MwSt. auf Apple-Produkte und Störungen der etablierte Zulieferer- und Produktionskette denkbar. Apple erziele absolut die höchsten Umsätze aller US-Unternehmen in China. Die Abhängigkeit Apples vom iPhone sei hoch (56% Umsatzanteil in Q3) und stelle damit das Hauptrisiko dar, da das Marktwachstum stetig ab und der Preis- und Wettbewerbsdruck entsprechend zunehme. Die Apple Watch werde die hohen Erwartungen nur teilweise erfüllen.Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt trotz der hohen Liquidität in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Apple-Aktie und erhöht sein Peergroup basiertes Kursziel von 195 auf 227 USD. (Analyse vom 09.10.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:194,63 Euro +0,57% (09.10.2018, 15:50)