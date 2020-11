Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Apple werde am heutigen Dienstag ab 19 Uhr deutscher Zeit neue Produkte präsentieren. Erwartet würden neue Mac- und MacBook-Modelle, die erstmals mit von Apple selbst entwickelten Prozessoren ausgestattet sein sollten. Apple-Fans und -Aktionäre auf der ganzen Welt würden dem Event bereits entgegenfiebern - und könnten per Stream live dabei sein.Das Apple-Event finde - genau wie die vorherigen Produktpräsentationen im September und Oktober - in der Konzernzentrale im kalifornischen Cupertino statt und werde über verschiedene Kanäle per Livestream übertragen. Wer live dabei sein möchte, könne die Veranstaltung auf der Apple-Website verfolgen. Zudem werde das Event auch über den Streaming-Dienst Apple TV+ übertragen.Nachdem Apple im September bereits neue iPads und Apple Watches präsentiert habe, seien bei der Keynote im Oktober die langersehnten iPhone-12-Modelle gefolgt. Als "one more thing" dürften beim November-Event am heutigen Dienstag neue Mac- und MacBook-Modelle im Vordergrund stehen. Das Besondere: Die neuen Rechner sollten erstmals mit den von Apple selbst entwickelten Silicon-Prozessoren ausgestattet sein. In iPads und iPhones kämen bereits seit Längerem die hauseigenen Chips zum Einsatz. In den Macs habe Apple bislang auf Prozessoren von Intel gesetzt.Die Impfstoff-Hoffnung habe an den Aktienmärkten zu Wochenbeginn für Jubelstimmung gesorgt. Der Apple-Aktie habe sie zunächst allerdings keine positiven Impulse geliefert. Auf lange Sicht sehe "Der Aktionär" aber noch Potenzial und werte die Aktie als Basisinvestment.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link