Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (18.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Ein Highlight der Apple-Keynote im September sei neben der neuen iPhone-Reihe sicherlich der Streaming-Dienst Apple TV+ gewesen. Während dieser in den USA für 4,99 Dollar starte, solle er in Indien für 1,40 Dollar (umgerechnet 1,26 Euro) an den Markt kommen.Mit rund 1,3 Milliarden Menschen sei Indien hinter China mit knapp 1,4 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Innerhalb von zehn Jahren sei das Bruttoinlandsprodukt um 130 Prozent auf 2,7 Billionen Dollar gestiegen. Dabei habe der Markt noch einiges an Aufholpotenzial. Auch andere Firmen hätten dies bereits erkannt und würden ihre Präsenz vor Ort verstärken.Und genau hier setze Apple mit seiner neuen Indien-Strategie an. Da in China so gut wie alle westlichen Streamingdienste gesperrt seien, würden Anbieter wie Apple und Netflix gezielt auf Indien zielen. Netflix sei hier bereits mit einem Abo-Preis von rund 2,60 Dollar pro Monat vertreten.Das zunehmende Engagement in Indien dürfte auch stark mit dem immer noch anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China zusammenhängen. Wie die "Times of India" am Montag berichtet habe, plane Apple Investitionen von rund einer Milliarde Dollar in Indien, um seine Produktion unabhängiger von China zu machen. Derzeit würden noch rund 90 Prozent aller hergestellten Produkte in China produziert.Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie. (Analyse vom 18.09.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.