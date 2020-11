Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gerüchte habe es bereits gewesen, nun sei es offiziell: Der US-Gigant werde in diesem Jahr noch einmal neue Produkte vorstellen. Am späten Montagabend deutscher Zeit habe Apple Einladungen für ein weiteres Event verschickt. Bereits in der nächsten Woche sei es soweit."One more thing", teasere Apple in der Einladung für die Online-Veranstaltung am Dienstag (10. November). Was genau dabei vorgestellt werden solle, verrate der Apple wie immer nicht. Doch Branchenexperten seien sich sicher: Das November-Event werde ganz im Zeichen der neuen Macs stehen.Das Besondere: Die neuen Apple-Rechner sollten erstmals mit Chips ausgestattet sein, die der Konzern selbst entwickelt habe. Der Elektronikriese habe bereits angekündigt, statt Intel-Prozessoren künftig die hauseigenen Chips auf der Architektur des Entwicklers ARM zu verbauen, die auch in praktisch allen Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen würden.Seit dem Allzeithoch von Anfang September sei die Apple-Aktie zuletzt wieder zurückgekommen. Auch das iPhone-Event im Oktober und die Q4-Zahlen in der Vorwoche hätten zunächst keine positiven Impulse liefern können. Zwar dürfte es mit Blick auf die US-Wahl und die Corona-Pandemie zumindest auf kurze und mittlere Sicht volatil bleiben, langfristig bleibt DER AKTIONÄR aber bullish für die Apple-Aktie, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: