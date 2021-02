Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,90 EUR +0,16% (15.02.2021, 12:31)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,86 EUR +0,70% (15.02.2021, 12:15)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,37 USD +0,18% (12.02.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektronikriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem die Gerüchte über ein autonomes Elektroauto von Apple in den letzten Wochen wieder hochgekocht seien, scheine der Ofen langsam wieder auszugehen. Auf der Suche nach potenziellen Partnern habe der Tech-Riese nach Hyundai und dessen Tochter Kia nun auch von Nissan einen Korb kassiert. Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer sehe ohnehin schwarz.Apple sei in den vergangenen Monaten wegen eines möglichen Zusammenschlusses für ein selbstfahrendes Elektroauto auf den japanischen Autobauer zugekommen, habe das Unternehmen am Montag mitgeteilt und damit entsprechende Medienberichte vom Wochenende bestätigt. Die Gespräche seien allerdings in einem sehr frühen Stadium abgebrochen worden. "Wir führen keine Gespräche mit Apple", habe eine Nissan-Sprecherin gesagt. Das Unternehmen sei jedoch immer offen, Kooperationen und Partnerschaften zur Beschleunigung des Wandels in der Branche auszuloten.Bezüglich einer Zusammenarbeit mit US-Konzern habe es allerdings Vorbehalte gegeben, als bloßer Auftragsfertiger zu fungieren, berichte die "Financial Times" (FT). Denn die Fahrzeuge sollten unter dem Apple-Logo vom Band rollen. Dies sei auch der Grund für den Abbruch der Gespräche zwischen Apple und Hyundai-Kia gewesen, habe es vor rund einer Woche geheißen.Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research glaube ohnehin nicht, dass das "iCar" jemals Realität werde: "Das Apple-Auto wird es nicht geben", habe der Autoexperte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) gesagt. Meldungen dieser Art gebe es seit Jahren immer wieder und sie würden für ihn in den Bereich der "Mythen und Märchen" gehören. Er könne sich allerdings vorstellen, "dass Apple Software für die Steuerung von Autos entwickelt, die Autobauer kaufen können". Andere Unternehmen, darunter die Google-Tochter Waymo oder der deutsche Hersteller Bosch, würden dies bereits tun. Apple habe laut Dudenhöffer "bereits einen beachtlichen Rückstand - und außerdem kein Know-how von Dingen wie Fahrdynamik".Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link