Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im wichtigen chinesischen Smartphone-Markt habe Apple im Schlussquartal 2021 die Pole Position zurückerobert. Obwohl der Gesamtmarkt sogar geschrumpft sei, habe der US-Gigant der örtlichen Konkurrenz weitere Marktanteile abnehmen können. Vor den Zahlen am morgigen Donnerstag liefere das weiteren Grund für Optimismus.Laut einer aktuellen Studie von Counterpoint Research habe Apple die Verkäufe in China in Q4/2021 um 32 Prozent gesteigert. Der Marktanteil des Tech-Konzerns sei demnach von 16 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 23 Prozent gestiegen - ein neuer Rekordwert. Zudem sei Apple damit zum ersten Mal seit dem Q4/2015 wieder Marktführer in China gewesen.Besonders beachtlich seien die Marktanteilsgewinne vor dem Hintergrund, dass der chinesische Gesamtmarkt für Smartphones in Q4 um neun Prozent geschrumpft sei. Als Gründe für den Rückgang nenne Analyst Ivan Lam u.a. die anhaltenden Lieferengpässe bei wichtigen Bauteilen und den Umstand, dass viele Chinesen ihre Smartphones tendenziell länger nutzen würden, ehe sie auf ein neues Gerät umsteigen würden.Dass Apple trotz dieser Widrigkeiten habe weiterwachsen können, sei laut Counterpoint der cleveren Preispolitik sowie der anhaltenden Schwäche des direkten Rivalen Huawei zu verdanken. "Direkt nach dem Verkaufsstart des iPhone 13 im September hat Apple in China den ersten Platz erobert. Anschließend wurde die Pole Position im vierten Quartal beinahe durchgehend verteidigt", so Analystin Mengmeng Zhang.Dass Apple trotz Lieferkettenproblemen im wichtigen chinesischen Markt weiter zulegen könne und dort erstmals seit dem iPhone 6 wieder Marktführer sei, stütze die These einiger Analysten, wonach sich der Tech-Gigant mit der aktuellen iPhone-Generation wieder in einem "Superzyklus" befinde. Gut möglich also, dass Apple mit den Zahlen am Donnerstag die eher konservativen Erwartungen der Wall Street übertreffen könne.Die Apple-Aktie lege am Mittwoch im freundlichen Gesamtmarkt jedenfalls schon wieder den Vorwärtsgang ein und könne einen Teil der Verluste aus den vergangenen Tagen ausgleichen.Engagierte Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei und auch mutige Neueinsteiger können weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Wer auf Nummer sicher gehen wolle, sollte aber noch die Zahlen abwarten. (Analyse vom 26.01.2022)