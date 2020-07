Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf vonMedien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Der Technologiekonzern habe aus Sorge um eine zweite Welle der Corona-Pandemie in den USA mehrere Läden dichtgemacht. Insgesamt seien laut Unternehmensangaben derzeit 77 Apple-Stores in sieben Bundesstaaten geschlossen. Bereits im März habe der Konzern den Betrieb in sämtlichen stationären Geschäften vorübergehend eingestellt.Apple betreibe weltweit über 500 eigene Läden, wovon alleine 270 in den USA beheimatet seien. Laut einer Analyse von J.P. Morgan würden die hauseigenen Filialen einen immer größeren Anteil am Konzernumsatz beisteuern. 2019 sei der Umsatz von Apples Retail-Stores um insgesamt 5 Prozent auf nun 81 Milliarden US-Dollar gewachsen - das entspreche rund 31 Prozent am Gesamtumsatz.In Panik verfallen müssten Anleger wegen der Schließungen aber erst mal nicht, denn der Konzern habe noch viele wachstumsträchtige Geschäftsbereiche im Portfolio.Mit Apple TV+ habe das Unternehmen vergangenes Jahr einen eigenen Streamingdienst in über 100 Ländern gestartet. Das britische Forschungsinstituts Digital TV Research schätze, dass der Konzern aktuell rund 2,6 Millionen zahlende Abonnenten zähle - bis Ende 2020 solle die Zahl auf 2,9 Millionen anwachsen. Bis 2025 solle die Nutzerbasis auf 26 Millionen Kunden anwachsen.Gleichzeitig sei mit Apple Arcade ein Abonnementdienst für Computerspiele auf den Markt gekommen. Nach Schätzungen von IHS Markit Technology werde die Nutzerbasis bis Ende 2020 auf 12 Millionen Abonnenten ansteigen.Die Apple-Aktie ist daher ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: