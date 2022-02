Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Zwar habe sich Apple nur kurz über der 3-Billionen-Dollar-Marke bei der Market Cap halten können, doch selbst mit aktuell 2,8 Billionen Dollar sei der Tech-Konzern das wertvollste Unternehmen der Welt. Diese Leistung spiegele sich auch in der fürstlichen Bezahlung von CEO Tim Cook wider - doch es rege sich Widerstand.Der US-Aktionärsberater ISS habe die Apple-Aktionäre dazu aufgerufen, bei der jährlichen Hauptversammlung am 4. März gegen das rund 99 Millionen Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Tim Cook zu stimmen. Es gebe "große Bedenken hinsichtlich der Gestaltung und der Größe der Aktienzuteilungen" in Höhe von 82 Millionen Dollar, zitiere die "Financial Times" aus dem ISS-Bericht.Kritik entzünde sich unter anderem daran, dass gut die Hälfte der möglichen Aktienzuteilungen nicht an das Erreichen konkreter Performance-Kennzahlen geknüpft sei und der 61-jährige Apple-Chef diese sogar dann erhalten würde, wenn er zwischenzeitlich in den Ruhestand gehe.Zudem würden sich die Berater an den Ausgaben für Cooks persönliche Sicherheit sowie für die - wohlgemerkt vom Unternehmen vorgeschriebene - Nutzung privater Flugzeuge durch den CEO stören, die im vergangenen Jahr mit 630.630 beziehungsweise 712.488 Dollar zu Buche geschlagen hätten. Das würde die entsprechenden Ausgaben bei anderen Unternehmen "signifikant übersteigen".Einschließlich aller Boni, Aktienzuteilungen und sonstigen Ausgaben habe sich Cooks Gehalt im Jahr 2021 auf 98,7 Millionen Dollar summiert, wie aus SEC-Dokumenten hervorgehe. Damit sei der CEO auch im Vergleich zu einigen CEO-Kollegen durchaus üppig bezahlt worden. Microsoft -Chef Satya Nadella im letzten Jahr rund 50 Millionen Dollar verdient und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 )-Chef Andy Jassy könne sich auf 200 Millionen Dollar in Aktien freuen - allerdings über die nächsten zehn Jahre gestreckt.Das strittige Aktienpaket sei allerdings das erste Zuteilungsprogramm für Tim Cook seit seiner Amtsübernahme als CEO im Jahr 2011. Damals habe er im Rahmen eines zehnjährigen Vergütungsplans insgesamt rund fünf Millionen Apple-Aktien erhalten, die zum Zeitpunkt der Ausübung im August 2021 mehr als 750 Millionen Dollar wert gewesen seien.Große Sorgen um ihre Vergütung müssten sich Tim Cook und seine Vorstandskollegen trotzdem nicht machen. Denn zum einen sei das Votum der Hauptversammlung ohnehin nicht bindend. Und zum anderen würden die Aktionäre wissen die Leistung des Top-Managements durchaus zu schätzen: Bei der letztjährigen HV seien die Vergütungspläne mit einer großen Mehrheit von 95 Prozent angenommen worden.Es gehe um sehr viel Geld, keine Frage. Doch auch die Leistung von Tim Cook sei beachtlich: Unter seiner Führung sei Apple zu einer Gewinnmaschine und dem wertvollsten Konzern der Welt avanciert. Der Aktienkurs sei seit seinem Amtsantritt um mehr als 1.000 Prozent gestiegen und auch in Zukunft stünden die Zeichen auf Wachstum.Die Apple-Aktie bleibt - auch dank dem starken Management - nach Meinung von Nikolas Kessler von "Der Aktionär" ein klarer Kauf. (Analyse vom 17.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: