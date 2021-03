Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Gewinnmitnahmen und "Derisking" hätten auch bei der Apple-Aktie ihren Tribut gefordert. Der Top-Gewinner des Vorjahres im Dow Jones notiere aktuell fast zehn Prozent tiefer als zu Jahresbeginn und rund 17 Prozent unter dem Allzeithoch von Ende Januar. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf die Market Cap: Apple sei aktuell nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt.Durch die jüngsten Kursverluste sei die Marktkapitalisierung von Apple auf rund 2,04 Billionen Dollar gesunken. Gleichzeitig hätten die Papiere des saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi-Aramco seit Jahresbeginn moderat an Wert gewonnen, wodurch das Unternehmen inzwischen auf eine Market Cap von 2,06 Billionen Dollar komme. Der Staatskonzern profitiere dabei aktuell insbesondere vom wieder anziehenden Ölpreis.Die Wachablösung an der Spitze der Liste mit den wertvollsten Unternehmen der Welt habe Symbolcharakter: Während bei den Corona-Gewinnern der letzten Monate Gewinne mitgenommen würden, würden immer mehr Investoren eine Wette auf Branchen und Unternehmen wagen, die besonders unter der Pandemie gelitten hätten und nun vor einem Comeback stehen könnten. Speziell Zykliker wie Ölkonzerne würden davon profitieren, wenn die Lockdown-Maßnahmen im Jahresverlauf sukzessive gelockert und die Weltwirtschaft wieder hochgefahren werde.Allerdings laufe auch das operative Geschäft von Apple ganz hervorragend. Beim Verkauf von Smartphones und Smart-Watches habe der Tech-Riese zuletzt die Marktführerschaft zurückerobert beziehungsweise ausgebaut. Zudem hätten optimistische Aussagen des Zulieferers Foxconn in der Vorwoche auch im laufenden Quartal auf eine anhalten hohe Nachfrage nach Apple-Produkten hingedeutet."Der Aktionär" bleibt jedenfalls zuversichtlich und wertet die Apple-Aktie auch weiterhin als absolutes Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: